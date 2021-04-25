BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR - Son Dakika

BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR

25.04.2021 09:33

BATMAN Ovası'ndaki tarım arazilerinde kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

BATMAN Ovası'ndaki tarım arazilerinde kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Tarlaları kurumaya yüz tutan çiftçiler, sulamayı tankerlerle yapmak zorunda kaldı. Son 20 yılın en kurak mevsimini yaşadıklarını belirten Batman Biçerdöverler Derneği Başkanı Ahmet Eren, Buğday, arpa ve mercimekten oluşan yaklaşık 20 bin dönüm alanda ciddi bir hasar söz konusu. Kıraç bölgelerdeki ekili alanların büyük bölümü kurudu. Çiftçinin gözü DSİ'nin sulama kanalına su vermesidir dedi.

Son yılların en kurak mevsiminin geçtiği Batman'da tarımsal arazilerin kurumaya yüz tutması çiftçiyi zor durumda bıraktı. Batman Ovası'ndaki bazı çiftçiler kiraladıkları tankerlerle mercimek, arpa ve buğday ekili alanlara su taşıyor. Demirbilek köyü yakınlarında 80 dönümlük mercimek tarlasının kurumaya yüz tutması üzerine harekete geçtiği belirten Asım Yılmaz, Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Nisan ayında beklenilen yağışlar gerçekleşmedi. Tarlalar kurmaya yüz tuttu. Kiraladığımız tankerlerle can suyunu tarlaya taşıyoruz. Ekili alanı ne kadar kurtarırız diye tankerle üzerine kurduğumuz dinamolarla taralı dört bir tarafını sulamaya çalışıyoruz. Çiftçileri zor günler bekliyor dedi.

GÜNDE 15 TANKER SU ÇEKİYOR

Tanker sahibi Şahabettin Atmaca, Devlet Su İşleri (DSİ) sulama kanalından getirdikleri suyu ekili alanlara dinamolarla ulaştırdıklarını ifade ederek, Günde ortalama 15 tanker su çekiyorum. Çiftçilerden de son günlerde su talebiyle karşılaşıyoruz. Dinamoyu tankerin üzerine kuruyoruz. Hortumla tarlayı sulamaya çalışıyoruz. Bu yıl kuraklık öyle ciddi boyutlarda ki çiftçi çaresizlik içinde. Bazı tarlaların tarım sigortası da yok. Birçok çiftçi tarım sigortası yapmaması nedeniyle büyük bir hasarla karşı karşıya diye konuştu.

20 BİN DÖNÜMLÜK ALAN KURUDU

Batman Biçerdöverler Derneği Başkanı Ahmet Eren, Binatl da Çevrimova ve Recepler köyleri çevresindeki ekili alanların büyük bölümünün susuzluktan kurumaya yüz tuttuğunu, DSİ Şube Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi için de talepte bulunduklarını söyledi. Eren, Buğday, arpa ve mercimekten oluşan yaklaşık 20 bin dönüm alanda ciddi bir hasar söz konusu. Kıraç bölgelerdeki ekili alanların büyük bölümü kurudu. DSİ'nin bir hafta içinde sulama kanalına su vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Batman Ovası'nın büyük bölümünde verim elde edilmeyecek gibi. Ekili alanlarda çiftçi saman bile toplayamayacak hale gelecek. Çiftçinin gözü DSİ'nin sulama kanalına su vermesidir dedi.

BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR
BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR

Ahmet Eren, Batman, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATMAN OVASI'NI KURAKLIK VURDU; ÇİFTÇİ TARLASINI TANKERLE SULUYOR - Son Dakika


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