Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü

10 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Medical Park Batman Petrolspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Medical Park Batman Petrolspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.


Az sayıda taraftarın takip ettiği müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Müsabaka boyunca hiçbir atağı bulunmayan konuk takım 90. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanına giren Furkan topu ağlara yolladı ve müsabaka Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Diyarbekirspor, bu yenilgiyle sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup olmuş oldu. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Batmanda oynanan maçı Diyarbekirspor son dakika golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu kez Diyarbakır'da son dakika golüyle gülen taraf Batman ekibi oldu.


Konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya dostluk görüntüleri damga vurdu. Her iki takım taraftarları arasında centilmenlik gösterileri yaşandı. Müsabakayı her iki takımın yöneticileri birlikte takip ederken, Yeni Diyarbakır Stadyumunda yapılan maçı Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da izledi.


Maçın karnesi


Stat: yeni Diyarbakır


Hakemler: Hamit Basık xx, Emrah Uluçay xx, Muhammet Munir Dadı xx


Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Orkun Dervişler x (Dk. 53 Ahmet Arı xx), Onur Paksoy xx, Şevket Güngör xx, Ömer Yanık xx, İbrahim Has xx (Dk. 69 Güney Tutcuoğlu x), Emre Hasan Balcı xx, Reşo Akın xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Taner Çekiç xx, Feyyaz Aydil xx (Dk. 81 Uğur Uğur ?)


Medical Park Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Ardahan Gündoğdu x (Dk. 46 Furkan Karabatak xxx), Okan Toprak xx, Sebahattin Usta xx, Mazlum Demir xx, Buğra Temel xx (Dk. 84 Serhat Tunç ?), Emre Kars xx, Ferdi Konak xx, İbrahim Yakup İnal xx, Umut Çakar xx, Ahmet Güven xx (Dk. 69 Şükrü Kaan Kılıçaslan x)


Gol: Dk. 90 Furkan Karabatak (Batman Petrolspor) - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Diyarbakır, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan flaş çağrı: Göztepe maçının hakemlerinin Etik Kurulu'na sevk edilmesini istiyoruz
Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]