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Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı
6 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Site Mahallesi'ndeki tesislere dün gelen kişilerle yaşanan tartışma sonucu, teknik direktör Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'la birlikte 5 kişinin darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince olayla ilgili olduğu gerekçesiyle B.A. gözaltına alındı. B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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