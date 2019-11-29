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Son Dakika Güncel Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Site Mahallesi'ndeki tesislere dün gelen kişilerle yaşanan tartışma sonucu, teknik direktör Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'la birlikte 5 kişinin darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince olayla ilgili olduğu gerekçesiyle B.A. gözaltına alındı. B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman Petrolspor, Celal Aras, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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