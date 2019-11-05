Son Dakika Haberleri: Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı
Son Dakika Güncel Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

6 saat önce

-Toplantının öncesi genel görüntüler -Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması -Toplantı sonrası dağılma görüntüleri Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındıBatman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.

-Toplantının öncesi genel görüntüler

- Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması

-Toplantı sonrası dağılma görüntüleri Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.

Vali Şahin yaptığı konuşmada, Batman Petrolspor'un içine düştüğü mali ve idari sıkıntılara değindi.

Kulübe destek arayışında olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Başkanın istifasından sonra kulübün sahipsiz olmadığını ve olmayacağını her zaman Batman'ın paydaşlarının kulübe destek çıkacağı yönündeki irade ortaya koyuldu. Biz o iradeyi koordine etmek üzere çalışma yürüttük. Eğer kulüp iyi yönetiliyorsa kulübün hissedarları zaten kulübe sahipseler o zaman buyurun. Bizim buna bir müdahalemiz olmaz ama madem bu kadar bu işi iyi yapıyorlardı neden kritik maçlarda kulübü teknik direktörsüz bırakıp Batman'ı terk ettiler?"

Batman Petrolspor'u hak ettiği yere taşıyacak yönetimin oluşmasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, "Batman'ın tüm paydaşları tarafından desteklenen bir yönetim yapısının sağlıklı olacağını düşünüyorum." dedi.

Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

Batman Petrolspor, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi
Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı! Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]