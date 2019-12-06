Son Dakika Haberleri: Batman polisinden trafik denetimi
Son Dakika Güncel Batman polisinden trafik denetimi - Son Dakika

Batman polisinden trafik denetimi

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında Batman otogar çıkışında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Batman polisinden trafik denetimi, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında Batman otogar çıkışında trafik denetimi gerçekleştirdi.


Kış ayların kendini göstermesi ile birlikte harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim gerçekleştirdi. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı. Otobüs şoförlerine alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, şoförleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edildi. Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı
Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman polisinden trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]