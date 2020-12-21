Batman Sağlık Müdürü Pamukçu Sason Devlet Hastanesini inceledi - Son Dakika

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, hasta kabulüne başlayan Sason Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sason devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Hakkı Taşkıran ile hastanede inceleme yapan Pamukçu, servislerde yatan hastaların sorunlarını da dinledi.

Hastanede 4 uzman ve 8 pratisyen hekim, 58 sağlık personeli, 60 destek personeli olmak üzere toplam 130 personelin görev yaptığını kaydeden Pamukçu, yeni hastanedeki modern imkanlarla Sason halkının daha nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşacağını aktardı.