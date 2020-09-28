Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği filyasyon ekibine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği (SAĞ-ÇEV), önceki gün bir adrese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine giden filyasyon ekibindeki doktora yapılan saldırıyı kınadı.

SAĞ-ÇEV Başkanı Sıdkı Güneş yaptığı açıklamada, Pazaryeri Mahallesi'nde bir adrese koronavirüs denetimine giden filyasyon ekibinde görevli Dr. Emrah Yavuzkılıç'ın denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğradığı, burnundan yaralandığını hatırlatarak, pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak kendisinin ve ailesinin sağlığını riske atma pahasına çalışarak en fazla emek veren sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan fiziki ve sözlü tacizlerin karşılıksız kalmaması, bu davranışı uygulayanların kanun önünde ceza almasını istediklerini ifade eden Güneş, "Sağlıkta şiddet, sadece şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın mücadele etmesi gereken bir sorun değil, tüm toplumun hep birlikte mücadele ve dayanışma içinde olmasıyla üstesinden geleceği bir sorundur. Tüm halkımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz."