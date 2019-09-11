Son Dakika Haberleri: Batman sahneye çöp poşetinden 'batman' kostümüyle çıktı
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Batman sahneye çöp poşetinden 'batman' kostümüyle çıktı

1 saat önce

Sahneye çöp poşetinden 'Batman' kostümüyle çıktıBATMAN'da bir etkinliğe katılan şarkıcı Aydın Aydın, çöp poşetleriyle hazırladığı 'Batman' kostümüyle sahneye çıkıp, çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Sahneye çöp poşetinden 'Batman' kostümüyle çıktı

BATMAN'da bir etkinliğe katılan şarkıcı Aydın Aydın, çöp poşetleriyle hazırladığı 'Batman' kostümüyle sahneye çıkıp, çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Batman Üniversitesi kampüsündeki etkinliğe katılan Aydın Aydın, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp poşetinden yapılmış, film karakteri 'Batman' kostümü giydi. Sahneye bu köstümle çıkan Aydın, temiz bir dünya için herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Rektör Aydın Durmuş ise, Batman Üniversitesi'nin sıfır atık projesini desteklediğini ve uyguladığını belirterek, Geçmişimizi çöpe atmıyoruz dedi.

Batman sahneye çöp poşetinden 'batman' kostümüyle çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
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