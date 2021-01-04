Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu sayısı yüzde 70 azaldı - Son Dakika

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesi (BAŞTİ)'de yolcu sayısının yüzde 70 azaldığı belirtildi.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, birçok şehir ile karşılıklı olarak otobüs seferlerinin merkezi konumunda olan ve şehirlerarası geçiş güzergahında bulunan BAŞTİ'de 24 saat hizmet verdiği belirtildi.

Batman'dan Türkiye'nin farklı illerine 30 firma ile günlük ortalama bin yolcu taşındığı kaydedilen açıklamada Kovid-19 salgını dolayısıyla otobüs sefer sayılarında yüzde 70 oranında bir azalmanın yaşandığı aktarıldı.

Mart 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında 60 otobüs ile günlük ortalama 150 yolcunun seyahat ettiği vurgulanan açıklamada, "Pandemi nedeniyle kimse seyahat etmek istemiyor. Seyahatler çok zorunlu olmadıkça yapılmıyor. Kış mevsimi nedeniyle de şehirlerarası otobüs sayılarında gözle görülür bir azalma yaşandı." ifadelerine yer verildi.