Son Dakika Haberleri: Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı
Son Dakika Güncel Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı - Son Dakika

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı

6 saat önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Dumlu şehitlerini andı.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı, System.String[]

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Dumlu şehitlerini andı.


Batmanlı şehit yakınları, Erzurum'da bunalan Dumlu şehitlerini mezarları başında andı. Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Batman'dan Erzurum'a giden şehit yakınları, 53 yıl önce Dumlu'da koğuşta kaza sonucu çıkan yangında şehit olan 65 Mehmetçiğin anma törenine katıldı. Törende, Erzurum'un Dumlu beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığında, 7 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi ve kabirlerine karanfiller bırakıldı. Batman'da toplanarak Erzurum'a giden şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı.


Törende şehitler için dualar ettiklerini belirten Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, "Bizler, arkadaşına, 'Korkma, Allah bizimledir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlayan bir milletiz. Tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi her türlü saldırıya karşı korumak en şerefli görevimizdir" dedi. - BATMAN

Batman, Dumlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı
7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Dumlu şehitlerini andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]