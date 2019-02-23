Son Dakika Haberleri: Batman Şehit Yakınlarından Sason'daki Kurumlara Ziyaret

Batman Şehit Yakınlarından Sason'daki Kurumlara Ziyaret

55 dakika önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı ve üyeleri Sason'daki kurumları ziyaret etti.

Batman Şehit Yakınlarından Sason'daki Kurumlara Ziyaret, System.String[]
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı ve üyeleri Sason'daki kurumları ziyaret etti.

Sason'daki ziyaretleri kapsamında ilk olarak ilçe Kaymakamı Abdullah Özadal'yı ziyaret eden şehit yakınları, daha sonra İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammet Topal ve 7. Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında şehit yakınlarına yakın ilgi gösteren askerlerin fotoğraf çekimi esnasında şapkalarını takarak asker selamı veren küçük bir kız, görenlere duygulu anlar yaşattı. Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan "Sason'daki ziyaretimizde kurum amirlerimiz devletimizin şevkat yüzünü bizlere gösterdiler. Gittiğimiz her kurumda bizlerden güler yüzlerini esirgemediler. Bizim devlet yetkililerinden tek isteğimizde budur. Sason'da bizleri yalnız bırakmayan Sason Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve Sason'daki bütün kurum amirlerine çok teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Güncel
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