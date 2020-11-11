Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de sulama sezonu tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 2020 yılı sulama sezonunu tamamladıklarını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu kaydeden Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

Bu kapsamda Batman'da 20 Mayıs'ta başlayan sulama sezonun 19 Eylül'de tamamlandığını bildiren Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Batman ve ilçelerinde toplam 140 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Batman ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 140 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 211 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Yıldız, Mardin'de de sulama sezonunun aynı tarihler arasında tamamlandığını belirterek, 2020 yılı sulama sezonunda Mardin ve ilçelerinde toplam 100 bin dekar tarım arazisinin sulandığını, söz konusu arazideki sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlandığına işaret etti.

Siirt'te de sulama sezonun 19 Eylül'de tamamlandığını kaydeden Yıldız, Siirt ve ilçelerinde toplam 37 bin dekar tarım arazisinin sulandığı ve ülke ekonomisine 56 milyon lira katkı sağlandığı bilgisini paylaştı.

Yıldız, Şırnak ve ilçelerinde de toplam 25 bin dekar tarım arazisinin sulandığını, böylece ekonomiye 38 milyon lira katkı sağlandığını belirtti.

"Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkıyoruz"

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizde 2020 yılı sulama sezonunu tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."