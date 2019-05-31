Batman-Siirt SMMM Odası'ndan iftar

Batman- Siirt
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası tarafından iftar programı düzenlendi.
Güres Caddesinde bir lokantada düzenlenen iftar programına Batman-Siirt SMMM Odası Başkanı Hayrettin Başaran, Siirt Temsilcisi Kamil Aparı, kentteki kamu kurumlarının temsilcileri, mali müşavirler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Başaran, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, daha etkin çalışma yürütülmesi için Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) ile iş birliği içinde olacaklarını belirtti.
Başaran, Siirt'te de işverenlerle daha kaliteli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla eğitim seminerleri verileceğini aktardı.