Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı - Son Dakika
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Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

20.04.2022 16:22
Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

Batman, Siirt ve Bingöl'de, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta kalmadı, hastaneye yatış ihtiyacı yok denecek kadar azaldı.

Batman, Siirt ve Bingöl'de, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta kalmadı, hastaneye yatış ihtiyacı yok denecek kadar azaldı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, AA muhabirine, 2 yılı aşkın süredir salgın süreci geçirildiğini anımsatarak, bu süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca bir mücadele verdiğini söyledi.

Vatandaşların da desteği ve aşılamalar neticesinde salgının iyi bir noktaya geldiğini belirten Pamukçu, son süreçle birlikte Batman'da yoğun bakım ve serviste yatan hasta sayısının sıfırlandığını kaydetti.

"Şu anda Batman'daki kamu ve özel olmak üzere tüm hastanelerde serviste ve yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı hastamız bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Pamukçu, günlük vaka sayılarının da 10 ve 10'un altında olduğunu, vatandaşların Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattığını belirtti.

Bingöl

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu ise kentte aralık-ocak aylarında vaka sayılarının yüksek olduğunu, daha sonra özellikle aşı oranlarındaki artış ile son 3 aydır vaka sayılarında sürekli azalma görüldüğünü bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle şu anda yoğun bakımlarda yatan hastanın bulunmadığına dikkati çeken Gündoğdu, il genelinde hastanede yatan hasta sayısının da birkaç kişi ile sınırlı olduğuna işaret etti.

Gündoğdu, "Özellikle salgınla mücadelede aşının kullanıma girmesi ile vaka sayıları ve hastane yatışlarında gerileme yaşandı. Bunların sonucunda özlediğimiz günlere çok daha fazla yaklaştığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Siirt

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de Kovid-19'la sağlık teşkilatı ve diğer kurumların koordineli çalışmasının övgüye değer olduğunu söyledi.

Salgınla 21 Mart 2020'de kentte başlattıkları mücadelenin sonuna geldiklerini düşündüğünü bildiren Ömür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siirt'te ilk günden bugüne kadar yaklaşık 50 bin vakamız oldu. Maalesef bu süreçte 420 vatandaşımızı kaybettik. Bugün itibarıyla gelinen noktada Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastamız sadece 3'e düştü. Yoğun bakımda yatan hastamız bulunmuyor. İl genelinde özel hastaneler dahil toplam 14 yatan hastamız var. Çok şükür, günlük vaka sayılarımız tekli rakamlara düştü. 5, 6, 7'lerle gidiyoruz. Umarım ki sıfırı da yakında göreceğiz."

Salgınla mücadelede kentte aşılama oranının istedikleri düzeyde olmamasının kendilerini üzdüğünü aktaran Ömür, "Umarım ki yeni bir dalga bizi etkilemez. Çünkü yeni bir dalga geldiğinde aşısızların oranı yüksek olduğu için maalesef Siirt yine bundan etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürü, Batman, Bingöl, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı - Son Dakika


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