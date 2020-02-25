Batman sokakta melodika çalan ali'nin hayalini haluk levent gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman sokakta melodika çalan ali'nin hayalini haluk levent gerçekleştirdi - Son Dakika

Batman sokakta melodika çalan ali'nin hayalini haluk levent gerçekleştirdi

6 saat önce

Sokakta melodika çalan Ali'nin hayalini Haluk Levent gerçekleştirdiBATMAN'da, okul çıkışı sokakta tablet alabilmek için melodika çalan 9 yaşındaki Ali'nin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan, 'Çocuklar üşümesin' grubunun çağrısına yanıt veren sanatçı Haluk Levent, Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

Sokakta melodika çalan Ali'nin hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi

BATMAN'da, okul çıkışı sokakta tablet alabilmek için melodika çalan 9 yaşındaki Ali'nin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan, 'Çocuklar üşümesin' grubunun çağrısına yanıt veren sanatçı Haluk Levent, Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez Batman'da sokakta melodika çalan küçük Ali'ye yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul çıkışında tablet alabilmek için sokakta melodika çalıp para biriktiren Ali'yi gören grup üyeleri, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Küçük Ali'yi görüntülü arayıp konuşan Haluk Levent, hayali olan tableti hediye etti. Çizgi film karakterli kostümleri giyerek, müzik eşliğinde tableti götüren grup üyelerini karşısında gören Ali'nin yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman sokakta melodika çalan ali'nin hayalini haluk levent gerçekleştirdi

Haluk Levent, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
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