Batman Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 90Açılan Sandık Oranı : % 12,23Kullanılan Oy : 23.522Geçerli Oy : 22.454Katılım Oranı : % 77,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 61,7113.856AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 30,496.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|736
|Toplam Seçmen
| :
|246.596
|Açılan Sandık
| :
|90
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,23
|Kullanılan Oy
| :
|23.522
|Geçerli Oy
| :
|22.454
|Katılım Oranı
| :
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET DEMİR
|% 61,71
|13.856
|AK PARTİ
|MURAT GÜNEŞTEKİN
|% 30,49
|6.847
|SAADET PARTİSİ
|İLHAMİ IŞIK
|% 2,03
|456
|DİĞER
|% 2,02
|454
|CHP
|ENVER ERDEM
|% 1,5
|337
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH BALCI
|% 0,71
|160
|MHP
|HAYRETTİN BEKTAŞ
|% 0,6
|135
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|% 0,41
|91
|DSP
|MUAZZEZ GÜVENBAŞ
|% 0,19
|42
|DP
|SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
|% 0,16
|36
|BTP
|MEHMET ŞÜKRÜ ELBAY
|% 0,09
|21
|TKP
|HÜSEYİN KANARİZ
|% 0,08
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEŞİRİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SAİT KARABULUT
|% 43,51
|1.586
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN AKIN
|% 41,37
|1.508
|HDP
|FELEK ÖZEL
|% 15,06
|549
|CHP
|GENCO ÖZEL
|% 0,05
|2
GERCÜŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Katılım Oranı
| :
|% 92,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ZEYNEP ODUNCU
|% 45,48
|1.211
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|% 38,23
|1.018
|DİĞER
|% 15,28
|407
|CHP
|HAMDİYE ÖNER
|% 0,41
|11
|MHP
|CENGİZ MUTLU
|% 0,34
|9
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN TURAN
|% 0,15
|4
|SAADET PARTİSİ
|BURHAN RENÇBER
|% 0,08
|2
|DP
|MEHMET ALİ GÜNEŞ
|% 0,04
|1
HASANKEYF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 92,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLVAHAP KUSEN
|% 57,86
|287
|HDP
|MECİT TOKDEMİR
|% 34,07
|169
|MHP
|EMİNE YEŞİM BİL
|% 2,62
|13
|VEYSEL DİLEKÇİ
|VEYSEL DİLEKÇİ
|% 2,62
|13
|BTP
|EŞREF DERİN
|% 1,01
|5
|CHP
|ORHAN CİHAN
|% 0,81
|4
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN TOĞUÇ
|% 0,6
|3
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED KAPLAN
|% 0,4
|2
KOZLUK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95
|Katılım Oranı
| :
|% 75,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|AYHAN EREN
|% 51,58
|5.908
|AK PARTİ
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|% 46,43
|5.318
|ÇETİN YALÇIN
|ÇETİN YALÇIN
|% 1,83
|210
|CHP
|SAVAŞ DURMAZ
|% 0,1
|11
|İYİ PARTİ
|FIRAT SANLI
|% 0,03
|3
|DİĞER
|% 0,03
|3
SASON
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 24,39
|Katılım Oranı
| :
|% 83,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER ARSLAN
|% 54,41
|943
|CHP
|CUMA UÇAR
|% 43,85
|760
|MHP
|MUHAMMED FATİH AÇIK
|% 0,87
|15
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN TEKİN
|% 0,35
|6
|İYİ PARTİ
|MUHAMMED EREN YILMAZ
|% 0,29
|5
|DP
|HASAN BARAN
|% 0,17
|3
|BTP
|İBRAHİM HALİL BOZTEPE
|% 0,06
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu