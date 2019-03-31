Son Dakika Haberleri: Batman Son

Batman Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 90Açılan Sandık Oranı : % 12,23Kullanılan Oy : 23.522Geçerli Oy : 22.454Katılım Oranı : % 77,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 61,7113.856AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 30,496.

Batman Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 736
Toplam Seçmen : 246.596
Açılan Sandık : 90
Açılan Sandık Oranı : % 12,23
Kullanılan Oy : 23.522
Geçerli Oy : 22.454
Katılım Oranı : % 77,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET DEMİR% 61,7113.856
AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 30,496.847
SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 2,03456
DİĞER% 2,02454
CHPENVER ERDEM% 1,5337
İYİ PARTİABDULLAH BALCI% 0,71160
MHPHAYRETTİN BEKTAŞ% 0,6135
MEHMET FEYYAZ EKMENMEHMET FEYYAZ EKMEN% 0,4191
DSPMUAZZEZ GÜVENBAŞ% 0,1942
DPSEVİNÇ SARIAHMETOĞLU% 0,1636
BTPMEHMET ŞÜKRÜ ELBAY% 0,0921
TKPHÜSEYİN KANARİZ% 0,0819
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEŞİRİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSAİT KARABULUT% 43,511.586
AK PARTİHÜSAMETTİN AKIN% 41,371.508
HDPFELEK ÖZEL% 15,06549
CHPGENCO ÖZEL% 0,052
GERCÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 92,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPZEYNEP ODUNCU% 45,481.211
AK PARTİGÜNDÜZ GÜNAYDIN% 38,231.018
DİĞER% 15,28407
CHPHAMDİYE ÖNER% 0,4111
MHPCENGİZ MUTLU% 0,349
İYİ PARTİHAYRETTİN TURAN% 0,154
SAADET PARTİSİBURHAN RENÇBER% 0,082
DPMEHMET ALİ GÜNEŞ% 0,041
HASANKEYF

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 92,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLVAHAP KUSEN% 57,86287
HDPMECİT TOKDEMİR% 34,07169
MHPEMİNE YEŞİM BİL% 2,6213
VEYSEL DİLEKÇİVEYSEL DİLEKÇİ% 2,6213
BTPEŞREF DERİN% 1,015
CHPORHAN CİHAN% 0,814
İYİ PARTİRAMAZAN TOĞUÇ% 0,63
SAADET PARTİSİMUHAMMED KAPLAN% 0,42
KOZLUK

Açılan Sandık Oranı : % 95
Katılım Oranı : % 75,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPAYHAN EREN% 51,585.908
AK PARTİMEHMET VEYSİ IŞIK% 46,435.318
ÇETİN YALÇINÇETİN YALÇIN% 1,83210
CHPSAVAŞ DURMAZ% 0,111
İYİ PARTİFIRAT SANLI% 0,033
DİĞER% 0,033
SASON

Açılan Sandık Oranı : % 24,39
Katılım Oranı : % 83,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER ARSLAN% 54,41943
CHPCUMA UÇAR% 43,85760
MHPMUHAMMED FATİH AÇIK% 0,8715
SAADET PARTİSİORHAN TEKİN% 0,356
İYİ PARTİMUHAMMED EREN YILMAZ% 0,295
DPHASAN BARAN% 0,173
BTPİBRAHİM HALİL BOZTEPE% 0,061

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]