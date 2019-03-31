Son Dakika Haberleri: Batman Son

Batman Son

32 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 139Açılan Sandık Oranı : % 18,89Kullanılan Oy : 36.148Geçerli Oy : 34.461Katılım Oranı : % 77,51PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 63,1521.763AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 29,6910.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 736
Toplam Seçmen : 246.596
Açılan Sandık : 139
Açılan Sandık Oranı : % 18,89
Kullanılan Oy : 36.148
Geçerli Oy : 34.461
Katılım Oranı : % 77,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET DEMİR% 63,1521.763
AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 29,6910.233
SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,82626
CHPENVER ERDEM% 1,55534
DİĞER% 1,33458
İYİ PARTİABDULLAH BALCI% 0,8275
MHPHAYRETTİN BEKTAŞ% 0,7240
MEHMET FEYYAZ EKMENMEHMET FEYYAZ EKMEN% 0,43149
DSPMUAZZEZ GÜVENBAŞ% 0,2172
DPSEVİNÇ SARIAHMETOĞLU% 0,1654
BTPMEHMET ŞÜKRÜ ELBAY% 0,0829
TKPHÜSEYİN KANARİZ% 0,0828
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEŞİRİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSAİT KARABULUT% 43,511.586
AK PARTİHÜSAMETTİN AKIN% 41,371.508
HDPFELEK ÖZEL% 15,06549
CHPGENCO ÖZEL% 0,052
GERCÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 92,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPZEYNEP ODUNCU% 45,481.211
AK PARTİGÜNDÜZ GÜNAYDIN% 38,231.018
DİĞER% 15,28407
CHPHAMDİYE ÖNER% 0,4111
MHPCENGİZ MUTLU% 0,349
İYİ PARTİHAYRETTİN TURAN% 0,154
SAADET PARTİSİBURHAN RENÇBER% 0,082
DPMEHMET ALİ GÜNEŞ% 0,041
HASANKEYF

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 91,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLVAHAP KUSEN% 58,23630
HDPMECİT TOKDEMİR% 35,4383
VEYSEL DİLEKÇİVEYSEL DİLEKÇİ% 2,7730
MHPEMİNE YEŞİM BİL% 1,2914
CHPORHAN CİHAN% 0,748
BTPEŞREF DERİN% 0,556
İYİ PARTİRAMAZAN TOĞUÇ% 0,556
SAADET PARTİSİMUHAMMED KAPLAN% 0,283
DPSALİH CİHANGİR% 0,182
KOZLUK

Açılan Sandık Oranı : % 95
Katılım Oranı : % 75,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPAYHAN EREN% 51,585.908
AK PARTİMEHMET VEYSİ IŞIK% 46,435.318
ÇETİN YALÇINÇETİN YALÇIN% 1,83210
CHPSAVAŞ DURMAZ% 0,111
İYİ PARTİFIRAT SANLI% 0,033
DİĞER% 0,033
SASON

Açılan Sandık Oranı : % 24,39
Katılım Oranı : % 83,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER ARSLAN% 54,41943
CHPCUMA UÇAR% 43,85760
MHPMUHAMMED FATİH AÇIK% 0,8715
SAADET PARTİSİORHAN TEKİN% 0,356
İYİ PARTİMUHAMMED EREN YILMAZ% 0,295
DPHASAN BARAN% 0,173
BTPİBRAHİM HALİL BOZTEPE% 0,061

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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