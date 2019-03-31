Batman Son

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MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 139Açılan Sandık Oranı : % 18,89Kullanılan Oy : 36.148Geçerli Oy : 34.461Katılım Oranı : % 77,51PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 63,1521.763AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 29,6910.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|736
|Toplam Seçmen
| :
|246.596
|Açılan Sandık
| :
|139
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,89
|Kullanılan Oy
| :
|36.148
|Geçerli Oy
| :
|34.461
|Katılım Oranı
| :
|% 77,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET DEMİR
|% 63,15
|21.763
|AK PARTİ
|MURAT GÜNEŞTEKİN
|% 29,69
|10.233
|SAADET PARTİSİ
|İLHAMİ IŞIK
|% 1,82
|626
|CHP
|ENVER ERDEM
|% 1,55
|534
|DİĞER
|% 1,33
|458
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH BALCI
|% 0,8
|275
|MHP
|HAYRETTİN BEKTAŞ
|% 0,7
|240
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|% 0,43
|149
|DSP
|MUAZZEZ GÜVENBAŞ
|% 0,21
|72
|DP
|SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
|% 0,16
|54
|BTP
|MEHMET ŞÜKRÜ ELBAY
|% 0,08
|29
|TKP
|HÜSEYİN KANARİZ
|% 0,08
|28
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEŞİRİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SAİT KARABULUT
|% 43,51
|1.586
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN AKIN
|% 41,37
|1.508
|HDP
|FELEK ÖZEL
|% 15,06
|549
|CHP
|GENCO ÖZEL
|% 0,05
|2
GERCÜŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Katılım Oranı
| :
|% 92,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ZEYNEP ODUNCU
|% 45,48
|1.211
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|% 38,23
|1.018
|DİĞER
|% 15,28
|407
|CHP
|HAMDİYE ÖNER
|% 0,41
|11
|MHP
|CENGİZ MUTLU
|% 0,34
|9
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN TURAN
|% 0,15
|4
|SAADET PARTİSİ
|BURHAN RENÇBER
|% 0,08
|2
|DP
|MEHMET ALİ GÜNEŞ
|% 0,04
|1
HASANKEYF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 91,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLVAHAP KUSEN
|% 58,23
|630
|HDP
|MECİT TOKDEMİR
|% 35,4
|383
|VEYSEL DİLEKÇİ
|VEYSEL DİLEKÇİ
|% 2,77
|30
|MHP
|EMİNE YEŞİM BİL
|% 1,29
|14
|CHP
|ORHAN CİHAN
|% 0,74
|8
|BTP
|EŞREF DERİN
|% 0,55
|6
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN TOĞUÇ
|% 0,55
|6
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED KAPLAN
|% 0,28
|3
|DP
|SALİH CİHANGİR
|% 0,18
|2
KOZLUK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95
|Katılım Oranı
| :
|% 75,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|AYHAN EREN
|% 51,58
|5.908
|AK PARTİ
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|% 46,43
|5.318
|ÇETİN YALÇIN
|ÇETİN YALÇIN
|% 1,83
|210
|CHP
|SAVAŞ DURMAZ
|% 0,1
|11
|İYİ PARTİ
|FIRAT SANLI
|% 0,03
|3
|DİĞER
|% 0,03
|3
SASON
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 24,39
|Katılım Oranı
| :
|% 83,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER ARSLAN
|% 54,41
|943
|CHP
|CUMA UÇAR
|% 43,85
|760
|MHP
|MUHAMMED FATİH AÇIK
|% 0,87
|15
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN TEKİN
|% 0,35
|6
|İYİ PARTİ
|MUHAMMED EREN YILMAZ
|% 0,29
|5
|DP
|HASAN BARAN
|% 0,17
|3
|BTP
|İBRAHİM HALİL BOZTEPE
|% 0,06
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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