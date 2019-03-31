Son Dakika Haberleri: Batman Son

Batman Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 300Açılan Sandık Oranı : % 40,76Kullanılan Oy : 77.868Geçerli Oy : 73.912Katılım Oranı : % 77,39PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 65,0848.105AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,9421.391SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,61.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 736
Toplam Seçmen : 246.596
Açılan Sandık : 300
Açılan Sandık Oranı : % 40,76
Kullanılan Oy : 77.868
Geçerli Oy : 73.912
Katılım Oranı : % 77,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET DEMİR% 65,0848.105
AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,9421.391
SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,61.183
CHPENVER ERDEM% 1,521.125
İYİ PARTİABDULLAH BALCI% 0,85631
MHPHAYRETTİN BEKTAŞ% 0,66490
MEHMET FEYYAZ EKMENMEHMET FEYYAZ EKMEN% 0,41306
DİĞER% 0,32237
DSPMUAZZEZ GÜVENBAŞ% 0,2151
DPSEVİNÇ SARIAHMETOĞLU% 0,17129
TKPHÜSEYİN KANARİZ% 0,1393
BTPMEHMET ŞÜKRÜ ELBAY% 0,171
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEŞİRİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSAİT KARABULUT% 43,511.586
AK PARTİHÜSAMETTİN AKIN% 41,371.508
HDPFELEK ÖZEL% 15,06549
CHPGENCO ÖZEL% 0,052
GERCÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 89,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPZEYNEP ODUNCU% 45,961.418
AK PARTİGÜNDÜZ GÜNAYDIN% 40,321.244
DİĞER% 11,67360
MHPCENGİZ MUTLU% 0,9730
CHPHAMDİYE ÖNER% 0,4915
İYİ PARTİHAYRETTİN TURAN% 0,4213
SAADET PARTİSİBURHAN RENÇBER% 0,13
BTPMUSTAFA ÖKELİ% 0,031
DPMEHMET ALİ GÜNEŞ% 0,031
HASANKEYF

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLVAHAP KUSEN% 60,711.125
HDPMECİT TOKDEMİR% 33,94629
VEYSEL DİLEKÇİVEYSEL DİLEKÇİ% 2,5447
MHPEMİNE YEŞİM BİL% 0,9217
İYİ PARTİRAMAZAN TOĞUÇ% 0,5410
CHPORHAN CİHAN% 0,499
BTPEŞREF DERİN% 0,438
SAADET PARTİSİMUHAMMED KAPLAN% 0,275
DPSALİH CİHANGİR% 0,163
KOZLUK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPAYHAN EREN% 51,346.361
AK PARTİMEHMET VEYSİ IŞIK% 45,755.669
ÇETİN YALÇINÇETİN YALÇIN% 2,33289
CHPSAVAŞ DURMAZ% 0,2835
İYİ PARTİFIRAT SANLI% 0,1518
BTPMUHAMMED İZZETTİN KEPEKÇİ% 0,079
SAADET PARTİSİOSMAN ALPHAN% 0,034
DPMEHMET ZAMAN ARAZ% 0,023
DİĞER% 0,023
SASON

Açılan Sandık Oranı : % 41,46
Katılım Oranı : % 87,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER ARSLAN% 57,631.461
CHPCUMA UÇAR% 40,671.031
MHPMUHAMMED FATİH AÇIK% 0,6717
İYİ PARTİMUHAMMED EREN YILMAZ% 0,4712
SAADET PARTİSİORHAN TEKİN% 0,328
DPHASAN BARAN% 0,25
BTPİBRAHİM HALİL BOZTEPE% 0,041

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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