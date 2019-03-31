Batman Son

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1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 300Açılan Sandık Oranı : % 40,76Kullanılan Oy : 77.868Geçerli Oy : 73.912Katılım Oranı : % 77,39PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 65,0848.105AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,9421.391SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,61.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|736
|Toplam Seçmen
| :
|246.596
|Açılan Sandık
| :
|300
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40,76
|Kullanılan Oy
| :
|77.868
|Geçerli Oy
| :
|73.912
|Katılım Oranı
| :
|% 77,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET DEMİR
|% 65,08
|48.105
|AK PARTİ
|MURAT GÜNEŞTEKİN
|% 28,94
|21.391
|SAADET PARTİSİ
|İLHAMİ IŞIK
|% 1,6
|1.183
|CHP
|ENVER ERDEM
|% 1,52
|1.125
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH BALCI
|% 0,85
|631
|MHP
|HAYRETTİN BEKTAŞ
|% 0,66
|490
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|% 0,41
|306
|DİĞER
|% 0,32
|237
|DSP
|MUAZZEZ GÜVENBAŞ
|% 0,2
|151
|DP
|SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
|% 0,17
|129
|TKP
|HÜSEYİN KANARİZ
|% 0,13
|93
|BTP
|MEHMET ŞÜKRÜ ELBAY
|% 0,1
|71
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEŞİRİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SAİT KARABULUT
|% 43,51
|1.586
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN AKIN
|% 41,37
|1.508
|HDP
|FELEK ÖZEL
|% 15,06
|549
|CHP
|GENCO ÖZEL
|% 0,05
|2
GERCÜŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 89,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ZEYNEP ODUNCU
|% 45,96
|1.418
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|% 40,32
|1.244
|DİĞER
|% 11,67
|360
|MHP
|CENGİZ MUTLU
|% 0,97
|30
|CHP
|HAMDİYE ÖNER
|% 0,49
|15
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN TURAN
|% 0,42
|13
|SAADET PARTİSİ
|BURHAN RENÇBER
|% 0,1
|3
|BTP
|MUSTAFA ÖKELİ
|% 0,03
|1
|DP
|MEHMET ALİ GÜNEŞ
|% 0,03
|1
HASANKEYF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLVAHAP KUSEN
|% 60,71
|1.125
|HDP
|MECİT TOKDEMİR
|% 33,94
|629
|VEYSEL DİLEKÇİ
|VEYSEL DİLEKÇİ
|% 2,54
|47
|MHP
|EMİNE YEŞİM BİL
|% 0,92
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN TOĞUÇ
|% 0,54
|10
|CHP
|ORHAN CİHAN
|% 0,49
|9
|BTP
|EŞREF DERİN
|% 0,43
|8
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED KAPLAN
|% 0,27
|5
|DP
|SALİH CİHANGİR
|% 0,16
|3
KOZLUK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|AYHAN EREN
|% 51,34
|6.361
|AK PARTİ
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|% 45,75
|5.669
|ÇETİN YALÇIN
|ÇETİN YALÇIN
|% 2,33
|289
|CHP
|SAVAŞ DURMAZ
|% 0,28
|35
|İYİ PARTİ
|FIRAT SANLI
|% 0,15
|18
|BTP
|MUHAMMED İZZETTİN KEPEKÇİ
|% 0,07
|9
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ALPHAN
|% 0,03
|4
|DP
|MEHMET ZAMAN ARAZ
|% 0,02
|3
|DİĞER
|% 0,02
|3
SASON
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,46
|Katılım Oranı
| :
|% 87,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER ARSLAN
|% 57,63
|1.461
|CHP
|CUMA UÇAR
|% 40,67
|1.031
|MHP
|MUHAMMED FATİH AÇIK
|% 0,67
|17
|İYİ PARTİ
|MUHAMMED EREN YILMAZ
|% 0,47
|12
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN TEKİN
|% 0,32
|8
|DP
|HASAN BARAN
|% 0,2
|5
|BTP
|İBRAHİM HALİL BOZTEPE
|% 0,04
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA
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