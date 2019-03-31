Batman Son

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MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 76,36Kullanılan Oy : 145.994Geçerli Oy : 138.333Katılım Oranı : % 77,58PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 65,4990.596AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,8139.859CHPENVER ERDEM% 1,482.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|736
|Toplam Seçmen
| :
|246.596
|Açılan Sandık
| :
|562
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,36
|Kullanılan Oy
| :
|145.994
|Geçerli Oy
| :
|138.333
|Katılım Oranı
| :
|% 77,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET DEMİR
|% 65,49
|90.596
|AK PARTİ
|MURAT GÜNEŞTEKİN
|% 28,81
|39.859
|CHP
|ENVER ERDEM
|% 1,48
|2.049
|SAADET PARTİSİ
|İLHAMİ IŞIK
|% 1,47
|2.029
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH BALCI
|% 0,85
|1.175
|MHP
|HAYRETTİN BEKTAŞ
|% 0,68
|939
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|% 0,38
|524
|DSP
|MUAZZEZ GÜVENBAŞ
|% 0,35
|481
|DP
|SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
|% 0,18
|254
|BTP
|MEHMET ŞÜKRÜ ELBAY
|% 0,11
|152
|TKP
|HÜSEYİN KANARİZ
|% 0,1
|144
|DİĞER
|% 0,09
|131
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEŞİRİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SAİT KARABULUT
|% 42,36
|2.059
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN AKIN
|% 41,74
|2.029
|HDP
|FELEK ÖZEL
|% 15,43
|750
|CHP
|GENCO ÖZEL
|% 0,14
|7
|MHP
|HAMİT YILDIZ
|% 0,14
|7
|İYİ PARTİ
|NEVZAT YENİDOĞAN
|% 0,12
|6
|BTP
|VAKIF SERKAN YATALAKOĞLU
|% 0,02
|1
|DP
|İSMET ŞAHİN
|% 0,02
|1
|HÜSEYİN ÖZCAN
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,02
|1
GERCÜŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|% 44,53
|1.616
|HDP
|ZEYNEP ODUNCU
|% 43,18
|1.567
|DİĞER
|% 9,67
|351
|MHP
|CENGİZ MUTLU
|% 1,18
|43
|CHP
|HAMDİYE ÖNER
|% 0,63
|23
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN TURAN
|% 0,58
|21
|SAADET PARTİSİ
|BURHAN RENÇBER
|% 0,14
|5
|DP
|MEHMET ALİ GÜNEŞ
|% 0,06
|2
|BTP
|MUSTAFA ÖKELİ
|% 0,03
|1
HASANKEYF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLVAHAP KUSEN
|% 60,71
|1.125
|HDP
|MECİT TOKDEMİR
|% 33,94
|629
|VEYSEL DİLEKÇİ
|VEYSEL DİLEKÇİ
|% 2,54
|47
|MHP
|EMİNE YEŞİM BİL
|% 0,92
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN TOĞUÇ
|% 0,54
|10
|CHP
|ORHAN CİHAN
|% 0,49
|9
|BTP
|EŞREF DERİN
|% 0,43
|8
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED KAPLAN
|% 0,27
|5
|DP
|SALİH CİHANGİR
|% 0,16
|3
KOZLUK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|AYHAN EREN
|% 50,96
|6.386
|AK PARTİ
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|% 45,32
|5.679
|ÇETİN YALÇIN
|ÇETİN YALÇIN
|% 2,57
|322
|CHP
|SAVAŞ DURMAZ
|% 0,49
|61
|İYİ PARTİ
|FIRAT SANLI
|% 0,29
|36
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ALPHAN
|% 0,17
|21
|BTP
|MUHAMMED İZZETTİN KEPEKÇİ
|% 0,12
|15
|DP
|MEHMET ZAMAN ARAZ
|% 0,07
|9
|DİĞER
|% 0,02
|3
SASON
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 92,68
|Katılım Oranı
| :
|% 88,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER ARSLAN
|% 54,82
|3.491
|CHP
|CUMA UÇAR
|% 43,75
|2.786
|MHP
|MUHAMMED FATİH AÇIK
|% 0,49
|31
|İYİ PARTİ
|MUHAMMED EREN YILMAZ
|% 0,33
|21
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN TEKİN
|% 0,27
|17
|DP
|HASAN BARAN
|% 0,24
|15
|BTP
|İBRAHİM HALİL BOZTEPE
|% 0,11
|7
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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