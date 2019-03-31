Son Dakika Haberleri: Batman Son

Batman Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 76,36Kullanılan Oy : 145.994Geçerli Oy : 138.333Katılım Oranı : % 77,58PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 65,4990.596AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,8139.859CHPENVER ERDEM% 1,482.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 736
Toplam Seçmen : 246.596
Açılan Sandık : 562
Açılan Sandık Oranı : % 76,36
Kullanılan Oy : 145.994
Geçerli Oy : 138.333
Katılım Oranı : % 77,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET DEMİR% 65,4990.596
AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 28,8139.859
CHPENVER ERDEM% 1,482.049
SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,472.029
İYİ PARTİABDULLAH BALCI% 0,851.175
MHPHAYRETTİN BEKTAŞ% 0,68939
MEHMET FEYYAZ EKMENMEHMET FEYYAZ EKMEN% 0,38524
DSPMUAZZEZ GÜVENBAŞ% 0,35481
DPSEVİNÇ SARIAHMETOĞLU% 0,18254
BTPMEHMET ŞÜKRÜ ELBAY% 0,11152
TKPHÜSEYİN KANARİZ% 0,1144
DİĞER% 0,09131
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEŞİRİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSAİT KARABULUT% 42,362.059
AK PARTİHÜSAMETTİN AKIN% 41,742.029
HDPFELEK ÖZEL% 15,43750
CHPGENCO ÖZEL% 0,147
MHPHAMİT YILDIZ% 0,147
İYİ PARTİNEVZAT YENİDOĞAN% 0,126
BTPVAKIF SERKAN YATALAKOĞLU% 0,021
DPİSMET ŞAHİN% 0,021
HÜSEYİN ÖZCANHÜSEYİN ÖZCAN% 0,021
GERCÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ GÜNAYDIN% 44,531.616
HDPZEYNEP ODUNCU% 43,181.567
DİĞER% 9,67351
MHPCENGİZ MUTLU% 1,1843
CHPHAMDİYE ÖNER% 0,6323
İYİ PARTİHAYRETTİN TURAN% 0,5821
SAADET PARTİSİBURHAN RENÇBER% 0,145
DPMEHMET ALİ GÜNEŞ% 0,062
BTPMUSTAFA ÖKELİ% 0,031
HASANKEYF

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLVAHAP KUSEN% 60,711.125
HDPMECİT TOKDEMİR% 33,94629
VEYSEL DİLEKÇİVEYSEL DİLEKÇİ% 2,5447
MHPEMİNE YEŞİM BİL% 0,9217
İYİ PARTİRAMAZAN TOĞUÇ% 0,5410
CHPORHAN CİHAN% 0,499
BTPEŞREF DERİN% 0,438
SAADET PARTİSİMUHAMMED KAPLAN% 0,275
DPSALİH CİHANGİR% 0,163
KOZLUK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPAYHAN EREN% 50,966.386
AK PARTİMEHMET VEYSİ IŞIK% 45,325.679
ÇETİN YALÇINÇETİN YALÇIN% 2,57322
CHPSAVAŞ DURMAZ% 0,4961
İYİ PARTİFIRAT SANLI% 0,2936
SAADET PARTİSİOSMAN ALPHAN% 0,1721
BTPMUHAMMED İZZETTİN KEPEKÇİ% 0,1215
DPMEHMET ZAMAN ARAZ% 0,079
DİĞER% 0,023
SASON

Açılan Sandık Oranı : % 92,68
Katılım Oranı : % 88,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER ARSLAN% 54,823.491
CHPCUMA UÇAR% 43,752.786
MHPMUHAMMED FATİH AÇIK% 0,4931
İYİ PARTİMUHAMMED EREN YILMAZ% 0,3321
SAADET PARTİSİORHAN TEKİN% 0,2717
DPHASAN BARAN% 0,2415
BTPİBRAHİM HALİL BOZTEPE% 0,117

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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