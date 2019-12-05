Son Dakika Haberleri: "Batman tanıtım günleri" başladı
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"Batman tanıtım günleri" başladı

6 saat önce

Batman'ın tarihi ve kültürel potansiyeli ile yöresel ürünleri İstanbul'da tanıtılıyor.

Batman'ın tarihi ve kültürel potansiyeli ile yöresel ürünleri İstanbul'da tanıtılıyor.

Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda bu yıl birincisi düzenlenen etkinlikte kurulan üç çadırda, tanıtım faaliyetleri yapılıyor, yöresel lezzetler sunuluyor.

Etkinlikte, tandır ekmeği, Hasankeyf ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar, tiftik keçisi yününden el örme seccadeler, Beşiri ilçesinin el sanatı el örme patikleri, Sason ilçesinin organik bal ve çileği, ceviz ve cevizli sucuk, Kozluk ilçesinin cevizi, kaya tuzu, manda yoğurdu, kara üzüm pekmezi, Gercüş ilçesinin Mazrone üzüm pekmezi, kuru üzümü ve cevizli sucuk ile peynir çeşitleri beğeniye sunuldu.

Batman Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibince de yöreye özgü Ağao, Delilo, Govend, Esmerim, Çaçan ve Çepik oyunları tanıtıldı.

Batman Üniversitesi, Türkiye Petrolleri (TP), Batman Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok kurum ve kuruluş ile firmanın da katıldığı etkinlik 8 Aralık'a kadar devam edecek.

Batman tanıtım günleri başladı

Batman Valiliği, İstanbul, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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