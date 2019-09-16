Batman tarafları ayırmak isteyen deniz'in öldüğü kavga kamerada

Tarafları ayırmak isteyen Deniz'in öldüğü kavga kamerada (2)

SOPALARLA BÖYLE DÖVMÜŞLER

Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz Özbek'in yerde atarken üstüne yürüyen kişilerin sopalarla vurması yer alıyor.