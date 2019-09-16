Batman tarafları ayırmak isteyen deniz'in öldüğü kavga kamerada
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Tarafları ayırmak isteyen Deniz'in öldüğü kavga kamerada (2)SOPALARLA BÖYLE DÖVMÜŞLERBatman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
Tarafları ayırmak isteyen Deniz'in öldüğü kavga kamerada (2)
SOPALARLA BÖYLE DÖVMÜŞLER
Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz Özbek'in yerde atarken üstüne yürüyen kişilerin sopalarla vurması yer alıyor.
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