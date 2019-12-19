Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika

Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı

6 saat önce

Trafik polisi, eşine ceza yazdıBatman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Trafik polisi, eşine ceza yazdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

GERCÜŞ (Batman), (DHA)

Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı

Ahmet Eroğlu, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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Trafik polisi, eşine ceza yazdı
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