Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika

Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı

6 saat önce

Trafik polisi, eşine ceza yazdıBatman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı, System.String[]

Trafik polisi, eşine ceza yazdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

GERCÜŞ (Batman), (DHA)

Ahmet Eroğlu, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
00:40 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika
00:34 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
00:22 İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
00:21 Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Son Dakika
00:12 Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]