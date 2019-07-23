Batman TSO'ya Horizon 2020 Programı Eğitim Desteği

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) tarafından Dicle Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Uygulamalı Horizon 2020 Proje Hazırlama Eğitimi' projesi hayata geçirildi.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) tarafından Dicle Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Uygulamalı Horizon 2020 Proje Hazırlama Eğitimi' projesi hayata geçirildi.



2018 Yılı Teknik Destek Programı'na yönelik olarak BATSO tarafından DİKA'ya sunulan 'Uygulamalı Horizon 2020 Proje Hazırlama Eğitimi' kapsamında oda personeli ve yöneticilerine eğitim verildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzmanları Okan Saldoğan ile Gürsel Fırat Gedikli tarafından BATSO Konferans Salonunda yaklaşık 15 kişiye verilen eğitim iki gün sürdü.



Horizon 2020, Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik çerçeve programı olduğu belirtildi. Çerçeve programları, Avrupa Birliği çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklediği başlıca topluluk programı için TÜBİTAK görevlendirilmiş olup, faaliyetleri TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Koordinasyon Ofisi yürütüldüğü belirtildi. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Horizon 2020 Programının Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB'nin yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı olduğunu söyledi. ALtındağ, program ile araştırmanın güçlendirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi ve bilim insanları ile KOBİ'lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması planlandığını ifade etti. Bu kapsamda Batman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren personelin bilgi edinmesi ve bu alanda proje hazırlama yeteneklerinin arttırılması amacıyla Horizon 2020 kapsamında proje hazırlama eğitimi verdiklerini belirten Genel Sekreteri Altındağ, "Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olarak kabul edilen Horizon 2020 Programı uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuş olup, toplam bütçesi 80 milyar Euro'dur. Türkiye'nin ortak ülke olarak dahil olduğu Horizon 2020 programındaki çağrılara, üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, KOBİ'ler, birlikler, büyük sanayi kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK), uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar başvuruda bulunabilmektedir" dedi. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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