BATMAN Tütün yetiştirilen tarlalar, artık çilek açıyor - Son Dakika

Tütün yetiştirilen tarlalar, artık çilek açıyor

BATMAN'n Sason ve Kozluk ilçelerinde daha önce tütün ekilen tarlalar, çilek üretim merkezine dönüştü. Yılda 3 kez hasat yapan çilek üreticileri bu yıl 600 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Çiftçiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda ürünlerini satabilmek için imkan verilmesini talep etti.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 5 yıl önce tütün ekilen tarlalarda çilek yetiştiriciliği sürüyor. Yılda 3 kez hasadı yapılan çileğin ilk hasadına başlanıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sezonun ilk ürününü çevre il ve ilçelere ulaştırabilmek için yetkililerden destek beklediklerini belirten Sason- Yeniköy Çilek Üreticileri Birliği Kooperatif Başkan Yardımcısı Şafi Esen, "Sezonun ilk ürününü toplamaya başladık. Çileğin güvencesi yok. Koronavirüs nedeniyle satışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Verim iyi ama satışlarda zorlanıyoruz. Çilek üreticilerine en azından satış imkanı sağlansın. Daha önce Avrupa ağırlıklı ülkelere ihracat yaptığımız ürünümüzü şimdi komşu illere pazarlamakta zorlanıyoruz. Bundan dolayı çilek üreticilerine koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası ulaşımda getirilen kısıtlamalarda kolaylık sağlanmalı" dedi.

'BU YIL BEKLENİLENİN ÜZERİNDE BİR REKOLTE TAHMİN EDİYORUZ'

Esen, bu yıl üretimde verim beklediklerin ifade ederek, 600 ton çilek elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Esen, "Bu yıl beklenilenin üzerinde bir rekolte tahmin ediyoruz. Daha önce tütün ekimi yaptığımız tarlalar tamamen çilek bahçelerine dönüştürüldü. Yeniköy'de tüm ailelerin geçim kaynağı çilek oldu. Sadece biz değil, çevredeki onlarca köy çilekten geçimini sağlıyor. Yılda üç kez ürünü tarladan topluyoruz. Bu yıl 600 ton çilek bekliyoruz. Tarladan topladığımız çileği satmak zorundayız. Aksi takdirde çürümeye yüz tutar. Depo olmadığı için çileği de günübirlik satmalıyız" diye konuştu.

'KASA YETİŞTİREMİYORUZ'

'Çilekli köy' olarak bilinen Sason ilçesine bağlı Yeniköy'de herkesin çilek üreticiliğiyle uğraştığını belirten İsa Doğan ise şunları söyledi:

"Bizim işimiz tarlada çilek toplayanlara kasa hazırlamak. Farklı illerden bize gelen kasaları kamyonlar halinde çilek bahçelerine ulaştırıyoruz. Bir kasanın adedini 1.5 liradan satıyoruz. Günde 2-3 bin adet çilek kasasını sattığımız oluyor. Çilek mevsimindeyiz ama satış sorunu birçok üreticiyi düşündürüyor. Aynı zamanda 3 dönümlük arsama ben de çilek ektim ama işim daha çok üreticilerin kasa ihtiyacını karşılamak."