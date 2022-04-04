Batman Umut Kervanı Derneği 3 bin aileye ramazan yardımı yapacak - Son Dakika
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Batman Umut Kervanı Derneği 3 bin aileye ramazan yardımı yapacak

04.04.2022 15:03
Batman Umut Kervanı Derneği 3 bin aileye ramazan yardımı yapacak

Batman Umut Kervanı Derneği, "Umut ayı ramazan" temasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin ramazan kolisi ulaştıracak.

Batman Umut Kervanı Derneği, "Umut ayı ramazan" temasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin ramazan kolisi ulaştıracak.

Dernek Başkanı Salih Güzel, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına katkı sunup destek olmak amacıyla gıda ürünlerinden oluşan 3 bin kolinin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Dağıtımı bir haftada tamamlamayı planladıklarını ifade eden Güzel, gıda kolilerinde pirinç, yağ, çay, mercimek, şeker gibi 12 ürünün yer aldığını belirtti.

Güzel, hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirerek, "Hayırseverlerimiz istedikleri sayıda gıda kumanyası bağışında bulunabilecekleri gibi imkanları oranında kumanyanın bir kısmına da katkı yapabilirler. Aynı zamanda, ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizden gelecek zekat, fitre, sadaka ve her türlü ayni ve nakdi bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmalarımız kesintisiz devam edecek." diye konuştu.

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Batman, Pirinç, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Umut Kervanı Derneği 3 bin aileye ramazan yardımı yapacak - Son Dakika


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