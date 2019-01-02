Batman Umut Kervanı'ndan Ailelere Yardım

Batman
Umut Kervanı 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı.
Batman Umut Kervanı Başkanı Mehmet Ali Işık
, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Işık, geçen yıl 5 bin 478 yetim, mağdur ve ihtiyaç sahibi aileye 711 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.
2018 yılı içerisinde dernek olarak sayısız faaliyet yürüttüklerini belirten Işık, yıl içerisinde yaklaşık bin 200 aileye toplamda 249 bin 296 lira düzenli olarak yardım yapıldığını bildirdi.
Ramazan ayı nedeniyle fakir ve muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere hayırseverlerin desteği ile gıda paketleri hazırlandığını kaydeden Işık, "Üye ve gönüllülerimizle dağıtımını yaptık. Bin 896 aileye 172 bin 745 lira gıda kolisi dağıtımımız oldu." dedi.
Yoksul ve mağdur 8 aileye 5 bin 915 lira değerinde ev eşyası verildiğini dile getiren Işık, şöyle konuştu:
"Ramazan Bayramında hayırseverlerin katkılarıyla 150 yetim çocuğa giyim mağazasından 7 bin 113 lira değerinde giyim yardımında bulunduk. Suriye
'den ülkemize sığınan 380 aileye 84 bin 677 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Derneğimizden yardım alabilmek için beklentide olan mağdur muhtaç ve yetim ailelere yardımda bulunmak amacıyla kermes düzenledik. Kermesten gelen 28 bin 272 lira gelir, derneğimize kayıtlı fakir ve muhtaç ailelere dağıtıldı."
Bu yardımların süreceğini ifade eden Işık, bu konuda hayırseverlerin yardım ve desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.