Üye Girişi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi - Son Dakika

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

30.05.2021 13:21

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi Batman Üniversitesi mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale illerine gönderdi.

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

BATMAN - Batman Üniversitesi mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale illerine gönderdi.

Batman Üniversitesi öğrencileri Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret edecek akabinde Anıtkabir, 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Gölbaşı'nda 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığını gezecek. Ziyaretin devamında öğrenciler tarih bilinci kazanmaları amacıyla Bursa'ya ardından da Çanakkale'ye gidecek.

"Devlet büyüklerimiz başarılı öğrencilerimizi ağırlayacak"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak başarılı öğrencileri Ankara, Bursa, Çanakkale ve Manisa gezisine göndereceklerini söyledi. Bu projenin bir başlangıç olduğunu aktaran Rektör Demir, "Öğrencilerimiz mezun olacaklar sonra da sınavlara girecekler sınava girdikleri zaman muhatap olacakları kişiler, karşılaşacakları durum ile ilgili ön bilgi sahibi olmalarını gelip bu tecrübelerini diğer sınıf arkadaşlarına aktarmalarını amaçlıyoruz. Eğitimde bir sistem vardır bir kişi duyduklarının bir kısmını gördüklerinin bir kısmını ancak tecrübe ettiklerinin büyük bir kısmını hafızasına alır ve ömrü boyunca da devam eder. Bu tecrübe ile birlikte devlet bürokrasimizin sınavlara girerken öğrencilerimize soracak sorular karşılarına çıkacak olan olası problemler hakkında bu şekilde bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de bugün mezun oluyor öğrencimiz yarın iş başvurusunda bulunacak yarın iş başvurusunda bulunacağı zaman önünde öğrencilik dünyası bitiyor apayrı bir dünya olacak karşısında önümüze çıkacak olan dünya hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını istiyoruz amaçlıyoruz. Arkadaşlarımızdan ricamız bu tecrübeyi kendilerine saklamamalarını istiyor ve diğer sınıf arkadaşlarına da paylaşmalıdır. Programda bir değişiklik olmasa Gençlik ve Spor Bakanımız ile de görüşecekler arkadaşlarımız birlikte kahvaltı yapacaklar. Devlet büyüklerimiz kendilerini ağırlayacaklar. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde görüşmelerimizi yürütüyoruz. Öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığımıza da gidecekler. Dışişleri Bakan Yardımcımız ile görüşecekler program dahilinde oradan aldıkları tecrübeleri de tekrardan gelip arkadaşlarına aktaracaklar. Oluşacak olan bu müktesebat ile Batman Üniversitesi mezunlarını işe giriş oranlarını da daha yükselmesini bekliyor ve amaçlıyoruz" dedi.

Batman Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü okuyan öğrenci Nermin Barış, farklı yerleri görüp iyi bir deneyim kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Barış, "Rektör beye teşekkür ederiz. Ankara'da birçok tarihi yerler var devlet kurumlarının olduğu yerleri görüp daha çok bilgi sahibi olacağız. Ankara'dan sonra diğer illeri gezme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

Batman Üniversitesi, Çanakkale, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi         
13:36
Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü         
12:42
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı         
09:32
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 13:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement