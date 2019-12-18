Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti - Son Dakika

Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

6 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yardımcıları ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulundu.

Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti, System.String[]

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yardımcıları ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulundu.


Rektör Durmuş ve beraberindeki heyet, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve ekibi tarafından karşılandı. Gebze Teknik Üniversitesi ve Batman Üniversitesi arasında 'bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma' kapsamında bu yılın nisan ayında imzalanan iş birliği protokolünün ardından gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim, araştırma ve kamusal faaliyetlerde iş birliğini geliştirmek amacıyla genel ve grup toplantıları yapıldı.


Ziyarette Rektör Durmuş, Rektör Aslan'a Üniversitemiz plaketi ile birlikte bir ebru tablosu takdim etti.


İşbirliği ziyareti hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Durmuş, "Gebze Teknik Üniversitesi ile karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim, araştırma ve kamusal faaliyetlerde iş birliğini geliştirmek amacıyla ilkini Batman'da Üniversitemizde, ikincisini ise Kocaeli'nde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıların hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çerçevesinde işbirliğimizi geliştirmek maksadıyla başta mühendislik alanları olmak üzere, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji ve genetik, AR-GE, ÜR-GE ve teknoloji transferi konularında çalışmalar yapılacak" dedi.


Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş başkanlığındaki Batman Üniversitesi heyetinde, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Engin Tilkat, Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Beşiri Organize Sanayi Bölgesi MYO Müdürü Dr. Öğr. üyesi Hakan Karakaya, Genel Sekreter Adnan Selçuk Erginöz yer aldı. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
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