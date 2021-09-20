Batman Üniversitesi ile Filistin Kudüs Açık Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Batman Üniversitesi ile Filistin Kudüs Açık Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, protokol ile iki üniversite arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin yanı sıra ortak araştırma faaliyetleri yapılmasına ve bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmesine imkan sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, uluslararası düzeyde ikili ve çoklu iş birliği ağlarını genişletmek amacıyla yoğun bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Batman Üniversitesi'nin Filistin'in en gelişmiş üniversitelerinden olan Kudüs Açık Üniversitesi ile imzaladığı protokolün her iki üniversite açısından önemli olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte başka üniversitelerle de benzer iş birliği çalışmaları yapılacak. Üniversiteler ile yapılan iş birliği çalışmaları Batman Üniversitesi öğrencilerine yeni fırsatlar sunacak. Protokolün Batman Üniversitesine ve öğrencilere hayırlı olmasını dilerim."