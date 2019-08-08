Batman Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 95'i doldu

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) sonuçlarına göre Batman
Üniversitesinde açılan 3 bin 200 kontenjanın 3 bin 26'ısı öğrenciler tarafından tercih edildi. Rektör
Prof. Dr. Aydın
Durmuş, yaptığı açıklamada, kontenjanların yüzde 94.56'sının dolduğunu belirtti.
Durmuş, şunları kaydetti:
"Üniversitemizi bölge üniversitesi olmaktan çıkartarak, 7 bölgeden öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite konumuna geldik. Bölgemizde huzurun da artmasıyla birlikte artık Türkiye
'nin 7 bölgesinde öğrenciler üniversitemizi, kentimizi tercih ediyor. Bu yıl bin 100'ü lisans, 2 bin 100'ü önlisans olmak üzere 3 bin 200 kontenjan açtık. Kontenjanımız yüzde 94.56 oranında doldu."
İlk tercihlerde Batman Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci ve ailelerini tebrik eden Durmuş, boş kalan kontenjanların da ek yerleştirmelerle dolmasını beklediklerini dile getirdi.