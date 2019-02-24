Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi'nde 5. Kariyer Günleri Programı Düzenlendi

Batman Üniversitesi'nde 5. Kariyer Günleri Programı Düzenlendi

47 dakika önce

Batman Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği ile 5. kariyer günleri kapsamında 'Zirve yolunda hayat hikayeleri' konulu seminer düzenlendi.

Batman Üniversitesi'nde 5. Kariyer Günleri Programı Düzenlendi, System.String[]
Batman Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği ile 5. kariyer günleri kapsamında 'Zirve yolunda hayat hikayeleri' konulu seminer düzenlendi.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda düzenlenen programa, Rektör danışmanı öğretim görevlisi Volkan Arı, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, MYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Musa Kılıç, ASKON Başkanı M. Selman Nasıroğlu, kurum müdürleri, iş dünyasının temsilcileri, üniversitemiz personeli, öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Musa Kılıç, geçen yıl olduğu gibi bu yılda İŞKUR ile çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Etkinliklerden birinin bugün başladığını kaydeden Kılıç, "Öğrencilerimizden tek ricam lütfen bu programları kaçırmayın, çünkü gelecek hayatta iş hayatınızda size gerekli olacak tüm bilgiler bu programlarda yer alacak. Lütfen beraber olalım birlikte olalım birlikte öğrenelim"' dedi.

Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz de, 5. kariyer günleri etkinliklerinin üniversite içinde ve dışında devam edeceğini söyledi.

Programın sonunda İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, seminer veren eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya'ya plaket takdim etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:53 Kaynak: İHA

Besim Eviz, İŞKUR, Batman Üniversitesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi'nde 5. Kariyer Günleri Programı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]