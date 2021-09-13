Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

BATMAN - Batman Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele Covid-19 aşısı uygulandı.

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasında, "Aşını ol çantanı kap" sloganıyla kurulan standa gelen personel ve üniversite öğrencilerine aşı yapıldı. Aşı yaptıranlara hijyen seti hediye edildi. Stantta aşı olmak isteyen öğrenci, personel ve vatandaşlara 10 gün boyunca aşı hizmeti verileceği belirtildi. Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, "Batman Üniversitesi olarak 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Bugün itibariyle bir dersimiz olacak şekilde bir aşı kampanyası başlattık. Buradaki aşı kampanyamızda 'Aşını ol çantanı kap' sloganıyla hem öğrencilerimize, çalışanlarımıza, hatta vatandaşlarımıza bile açık olacak şekilde kampanyamızı başlattık. Eğitim öğretimimiz bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda YÖK'ün önerisi üzerine yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 online olacak şekilde hibrit bir modelle uygulayacağız. Bu anlamda bir buçuk seneden fazladır öğrencilerimizden uzak idik. Onları gerçekten özledik, onlar da bizi özlemiştir. Bu anlamda kendilerini görmekten son derece mutlu olacağız. Bu eğitim ve öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını ve sağlıklı, verimli bir şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

Aşı yaptıran öğrencilerden Fatih Koç, "Herkesin aşı olması gerekir. Üniversiteler açıldı sağlıklı bir şekilde eğitim görmemiz için mutlaka aşılarımızı olmamız gerekiyor. Batman Üniversitesi aşı olmaları için elinden gelen caba ve gayreti gösteriyor. Bizimde üzerimize düşen şey bir birimize yardımcı olmamızdır. Bir birimizin sağlığını korumak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.