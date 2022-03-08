Batman Üniversitesi'nde Batman'da fark yaratan kadınlar konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika

7 Mart 2022 tarihinde Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rohat Cebe ve Prof. Dr. Necmettin Sezgin, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Zeynep Akbel, Mali Müşavir Zerrin Delen, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan ve Belediye Otobüs Şoförü Reyhan Pelda Gül konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Demir: "Türk Kadını Vizyonu İle Dünyada Örnek Teşkil Etmiştir"

Programın açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir,

varlıkları ile dünyamızın ve insanlığın, hem umudu hem de geleceği olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Dünyada kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Rektör Demir, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfta bulunarak toplumumuzun yükselmesi ve ülkemizin ilerlemesi için kadının hayati değerine dikkat çekti. Kadınların eğitimine ve hayatın her alanında yer almalarına çok önem verdiklerini anlatan Rektör Demir, "Biz de bir eğitim kurumu olarak bu anlayışla yolumuza devam ediyor, eğitimin ışığında kadınlarımıza destek sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Rektör Demir sözlerini şu şekilde tamamladı: "Politik, kültürel veya ekonomik bakımlardan toplumda cinsler arasında yapay olarak öne sürülen her türlü ayrımı hiçbir koşul öne sürmeksizin reddetmek gerekir. Kadın da diğer cinsin haklarının aynısına sahip olduğu için cinsiyetçi yaklaşım ve söylemlerin reddini daha yüksek sesle dile getirmeli ve bunun için mücadele etmeliyiz. Aile kurumunun temeli olan ve yıllarca baş tacı edilen kadınımıza sahip çıkan bir medeniyetin mirasçıları olarak tüm dünyada Türk kadını vizyonu ile örnek teşkil etmiştir. Ülkemizin aydınlık geleceği için kadınlarımızın üretime, eğitime, yönetime ve tüm karar mekanizmalarına aktif olarak katılması ve hayatımızın tüm alanlarında varlığını hissettirmesi büyük önem arz etmektedir." dedi.

Aydın: "Kadınlar 19. Yüzyıldan Bu Yana Haklarının Farkına Varmış ve Haklarını Talep Etmeye Başlamıştır"

Söyleşinin moderatörü olarak bir konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nasıroğlu Aydın, kadınların haklarını 19. yüzyıldan bu yana fark ederek talep etmeye başladıklarını söyledi. 8 Mart'ın tarihçesi hakkında katılımcıları bilgilendiren Aydın, 8 Mart'ın 1857 yılında ABD'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucunda kadın işçilerin feci ölümü sonunda ortaya çıkan bir gün olduğunu söyledi. Tüm dünya tarafından bu günün kadın hakları günü olarak kutlanmakla beraber ayrıca bu uğurda can vermiş kadınları anma günü olarak bilindiğini söyleyen Aydın, söyleşinin erkek egemenliğinin sivrildiği iş sektörlerinde kadınların varlığı üzerine olacağını kaydetti.

Zerrin Delen: "Bu Mesleği İcra Edecekler İçin Ön Ayak Oldum"

Söyleşi de ilk olarak Mali Müşavir Zerrin Delen hayat hikâyesini ve başarı öyküsünü katılımcılarla paylaştı. 18 yıllık çalışma hayatında 8 yıldır mali müşavir olarak çalışmakta olduğunu ve açıktan okuyarak müşavirlik sınavı için verdiği mücadeleden bahsetti. Sınava hazırlanmak için İstanbul'a 48 uçak seferi yaptığını ve sonucunu başarıyla elde ettiğini anlatan Delen, "Müşavirlik sektöründe tutunamayacağım söylense de mücadelemi bırakmadım ve benim gibi bu mesleği icra edecekler için ön ayak oldum." dedi.

Akbel: "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olarak Tek Kadın Müdürüm"

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Zeynep Akbel, organize sanayinin kadınlar için koşullarının zor olduğu kadar iyi taraflarının da olduğunu söyledi. Kadına mesafe ve saygı unsurunun önemiyle beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü olarak tek kadın müdür olduğunu söyleyen Akbel, organize sanayinin her geçen gün büyüdüğünü, 200 firmanın ve 10 bin çalışanının bulunduğunu ifade ederek bu sayının yaklaşık 5 bininin kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Öztürk: "Kadınlar Zorluklar Karşısında Mücadele Etmeli"

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk ise sektörün zorluklarından söz ederek arazi yoğun çalışma ve yangın durumlarında yaşanan yoğun çalışmaları anlattı. Kendisinin öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşan Öztürk, o dönemde kadınların yaşadığı okutulmama sorununu yaşadığını, azimle babasını ikna ederek okul hayatını tamamladığı ifade etti. Öztürk, eğitimini birincilikle bitirerek kadınların zorluklar karşısında mücadele etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Türkan: "Yedi Erkek Adaya Karşı Zafer Kazandım"

Batman'daki tek kadın muhtar olarak Sağlık Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Fatma Türkan, ailesinin desteğiyle muhtar adayı olduğunu, yedi erkek adaya ve 50 yıllık görevde olan muhtara karşı kazandığı zaferi paylaştı. Üç yılda kat etmiş olduğu yollardan söz eden Türkan, muhtar olarak yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Gül: "Bu İşi Başarıyla Yapan Kadınlardan İlham Aldım"

Belediye otobüs şoförü olarak görev yaptığını belirten bir çocuk annesi Reyhan Pelda Gül, yedi yıldır icra ettiği işle ilgili gelen tepkileri ve bu tepkiler karşısında yaşadığı zorlukları anlattı.Bu sektöre yönelme sebebinin bu işi başarıyla yapan kadınlardan aldığı ilham olduğunu söyleyen Gül, eşinin ve kendisinin gelen baskılardan yılmadıklarını ayrıca güzel tepkilerde aldığını sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından katılımcılara Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akbaş tarafından hediye takdim edildi. Söyleşi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.