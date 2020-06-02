Batman Üniversitesi'nde işçi alımı için kura çekimi - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nin farklı birimlerinde çalıştırılacak 26 sürekli işçi kadrolarına yapılan başvuruların kurası yapıldı.



Üniversitesinin merkez ve ilçe yerleşkelerinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilecekler, sözlü mülakat öncesi kura heyecanı yaşadı.



Batman Üniversitesi merkez kampüsü konferans salonunda İş-Kur İl Müdürlüğünce verilen 26 kadro ilanına başvuran vatandaşlar için kura çekildi.



Sözlü sınava alınacak asil ve yedek adayların belirlendiği kura çekiminde, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve bakım onarım görevlisi kadrolarına başvuran adaylara yönelik kura çekimi gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında istihdam edilecek personel sayısının 4 katı asil ve 4 katı da yedek aday belirlendi.



Seçilen adayların, açıklanacak tarihlerde Batman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edileceği duyuruldu.



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuranın şeffaf bir şekilde yapıldığını belirterek, kuranın hayırlı olmasını diledi.