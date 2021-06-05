Batman Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Batman Üniversitesi bünyesinde 4-D sürekli işçi statüsünde bulunan personellerin toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Batman Üniversitesi Ratıraman külliyesinde iki gün süren görüşmelerin ardından Batman Üniversitesinde çalışan 127 temizlik personeli ve 107 güvenlik personeli olmak üzere 4-D sürekli işçi statüsünde bulunan toplam 234 işçinin toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı. Batman Üniversitesi'ni temsilen Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile KOOP-İŞ Sendikasını Temsilen Van Şube Başkanı Ayhan Özbek arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Sezgin, "Üniversitemiz çalışanlarının mutluluğunu, emeklerinin karşılığını almalarını önemsiyoruz. Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - BATMAN