Batman Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi kuruldu - Son Dakika

Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Fakültesine dönüştürüldü.

Turizm Fakültesi'nin kurulmasıyla Batman Üniversitesi'ndeki fakülte sayısı 10'a yükseldi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun 19 Kasım 2021 tarihli ve 4821 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Turizm Fakültesine dönüştürüldüğünü belirtti.

Batman Üniversitesinin tüm birimleri ile alanında öncü bir eğitim merkezi olması için çalışmalarına ara vermeden ettiklerini belirten Demir, Turizm Fakültesi ile birlikte geleceğin turizmcilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Batman Üniversitesinin modern eğitim imkanlarıyla alanında marka üniversitelerden biri olma yolunda ilerlediğini aktaran Demir, Turizm Fakültesinin Batman'a ve Batman Üniversitesi'ne hayırlı olmasını diledi.