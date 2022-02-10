Batman Üniversitesi'nden dijital proje yarışması! Rektör İdris Demir detayları anlattı - Son Dakika

Batman Üniversitesi, "Necat Nasıroğlu Dijital Teknolojiler Proje Yarışması"na ev sahipliği yapıyor. Teknoloji alanında proje fikri bulunan herkesin katılım sağlayabileceği yarışmaya başvurular, 14 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Batman Üniversitesi kurumsal sayfası üzerinden yapılabilecek.

28 Şubat 2022 tarihinde fikir sahiplerine ödülleri verilirken aynı zamanda dereceye giren projeler, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında yer alabilecek.

"PROJE BİRÇOK ALT KATEGORİDEN OLUŞUYOR"

Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Yarışmamızın alt kategorileri: Yapay Zekâ ve İleri Makine Öğrenimi, Akıllı Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik, Dijital İkizlik, Blokzincir Uygulamaları, Konuşma Tanıma Sistemleri, Dijital Uygulama ve Servis Mimarisi, Dijital Teknoloji Platformları ve Uyarlanabilirlik Güvenlik Mimarisi gibi birçok alt kategorisi mevcut." açıklamalarında bulundu.

SON TARİH 18 ŞUBAT

Yarışmaya katılmak isteyenler nasıl bir yol izleyeceği hakkında da bilgiler veren Demir, "Teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen, fikri olan tüm gençlerimizi üniversitemizin web sayfasında projelerini yüklemek üzere bekliyoruz. Projelerde 18 Şubat son tarihken, 21-25 Şubat ise değerlendirme tarihi. Sonuçlar ise 28 Şubat'ta açıklanacak" dedi.

İLK 3'E GİREN PROJELERE PARA ÖDÜLÜ

İlk 3'e giren projelere destek verileceğini de açıklayan Demir, "Projesi 1. Olan kişiye 50 bin, 2. Olan kişiye 25 bin, 3. Olan kişiye 15 bin lira veriyoruz. Bu ödülün yanı sıra Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında yer alabilmek çok önemli. Bu projeler ticari bir işleme de dönüşebilir. Değerlendirmeyi geçen projeler ve proje önerileri Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında yer alabilecek" açıklamalarında bulundu.