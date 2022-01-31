Üye Girişi
Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek

31.01.2022 19:55
Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek

Bilgiyi enerjiye dönüştüren Batman Üniversitesi'nde Necat Nasıroğlu Proje Yarışmaları kapsamında "Dijital Teknolojiler" temalı proje yarışması ile katılımcıların projeleri hayata geçiriliyor. 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında değerlendirilmelerin yapılacağı yarışmada birinci proje 50 bin, ikinci proje 25 bin ve üçüncü olan proje ise 10 bin TL ödül alacak.

Batman Üniversitesi, çok önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Teknoloji alanında proje fikri bulunan herkesin katılım sağlayabileceği yarışmaya başvurular 14 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Batman Üniversitesi kurumsal sayfası üzerinden yapılabilecek. 28 Şubat 2022 tarihinde fikir sahiplerine ödülleri verilirken aynı zamanda dereceye giren projeler, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında yer alabilecek.

Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili çok önemli adım! Dev yarışma nefes kesecek

BİRÇOK ALANDA FİKİRLER SUNULACAK

Necat Nasıroğlu Dijital Teknolojiler Proje Yarışması kapsamında Yapay Zekâ ve İleri Makine Öğrenimi, Akıllı Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik, Dijital İkizlik, Blokzincir Uygulamaları, Konuşma Tanıma Sistemleri, Dijital Uygulama ve Servis Mimarisi, Dijital Teknoloji Platformları ve Uyarlanabilirlik Güvenlik Mimarisi gibi birçok alanda fikirler sunulabilecek ve bu sayede faydalı projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

REKTÖR DEMİR: HEDEFİMİZ TEKNOLOJİ ÇAĞINA UYUM SAĞLAMAK

Necat Nasıroğlu Proje Yarışmalarının hem ilimiz hem de Batman Üniversitesi için önemini anlatan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, teknoloji çağına uyum sağlayarak yeni fikirlerle teknolojik gelişmelere destek olmanın gerekliliğini vurguladı. İlimizin ve Batman Üniversitesinin her alanda gelişimine fırsat sunmaya çalıştıklarını ifade eden Rektör Demir, proje yarışmaları ile geleceğin bilim insanlarını desteklemekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili çok önemli adım! Dev yarışma nefes kesecek
YORUMLAR
500

Batman Üniversitesi, 28 Şubat, Batman, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:48 Erdoğan'ın yanında Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" diyen çocukla ilgili CHP'den ilk yorum: Böylesi bir istismarı tarihimizde görmedik
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement