Batman Üniversitesi Öğrencileri Güneydoğu Kariyer Fuarına Katıldı

"Yetenek Her Yerde" temasıyla öğrenci ve mezunları, kamu ile işverenlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuarda 100'ün üzerinde stand kuruldu. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Köksoy'un teşvik ve yönlendirmeleriyle fuara katılım sağlayan öğrenciler, fuarın kendilerine önemli katkılar sunduğunu dile getirdiler.

Güneydoğu Kariyer Fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, fuara destek sağlayan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesinin, öğrencileri ile bu fuarda yer almasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. Batman Üniversitesi öğrencilerinin her birinin kariyer gelişimlerini ve gelecek hedeflerini çok önemsediklerini belirten Rektör Demir, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine de büyük katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.