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Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak - Son Dakika

Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak

15.11.2021 19:14
Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak

Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerinin öğle yemeği ücreti belediye tarafından karşılanacak.

Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerinin öğle yemeği ücreti belediye tarafından karşılanacak.

Batı Raman Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende iş birliği protokolü, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ve Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından imzalandı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversite tarafından uygulanan "Askıda yemek" uygulamasına imzalanan protokolle destek olacaklarını söyledi.

Bu kapsamda üniversite öğrencilerin öğle yemeği ücretlerine sponsor olduklarını aktaran Şahin, bu sayede öğrencilerinin yemeklerini ücretsiz yiyeceklerini belirtti.

İmzalanan protokol sayesinde askıda yemek kampanyasının sona ereceğini ifade eden Şahin, "Bütün yemek ücretini biz üstlenince başka üstlenecek kimse kalmamış oluyor. Öğrencimize bu eğitim ve öğretim yılı boyunca ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Kampüs içerisine parkta yapacaklarını dile getiren Şahin, yapacakları parkın öğrencilere sportif anlamada fayda sağlayacağını söyledi.

Batı Raman Kampüsü ile şehir merkezi arasındaki yolda yenileme çalışması da yapacaklarını kaydeden Şahin, "İl Özel İdaresi olarak şu anda hazırlığını yapıyoruz. Kuruyan ağaçları yenileyeceğiz. Kaldırımları düzenleyeceğiz ve burayı da elden geçirerek daha güzel bir üniversite yolu elde edeceğiz." diye konuştu.

Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak
Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak
Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak

Batman Üniversitesi, Batman Belediyesi, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemek ücretlerini belediye karşılayacak - Son Dakika


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