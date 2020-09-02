Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş'tan Cumhuriyet yazarı Özgentürk'e tepki - Son Dakika

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün bir yazısında Batmanlılara hakaret ettiğini belirterek, yazara tepki gösterdi.

Prof. Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Batman Üniversitesi'nin 13 bini aşkın öğrencisinden 4 bin 734'nün kadın olduğunu belirterek "Hiçbir analiz, gözlem, araştırma yapmadan, hiçbir istatistiğe dayanmadan belki de rüyasında bile görmediği bir kenti, bir kentin insanlarını yalan yanlış bilgilerle zan altında bırakma, karalama, aşağılama kimsenin haddi değildir. Adını anmaktan bile imtina ettiğim yazar, yazdığı yazıyla toplumda ahlaki bir kirlilik yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Rakamların açık olarak yazının sahibini yalanladığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Böylesi hassas bir konuda ne olduğu, kim olduğu belirsiz bir kişinin düşüncelerini doğru kabul ederek o düşünceler üzerine köşe yazısı yazmak gazetecilik mesleği ile bağdaşmamaktadır. Bu yazı koca 600 bini aşkın nüfusa sahip Batman halkına yapılmış çirkin bir iftiradır, bu kente yönelik kin kusmaktır. Bu hakaretlerin sahibi kininde boğulacaktır."