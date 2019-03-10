Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Batman Üniversitesi Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

41 dakika önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kentteki şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Batman Üniversitesi Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı, System.String[]
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kentteki şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Üniversitede gerçekleştirilen programa Rektör Durmuş, şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesi ile başlayan programda konuşan Rektör Durmuş, üniversite olarak her zaman için şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti. Şehit yakınları ve gazilere ne yapılsa az olduğunu dile getiren Rektör Durmuş, şöyle devam etti:

"Onlar bizim için bu toprakları vatan kılmak için savaştılar, canlarını ortaya koydular. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Onların başı daima dik olsun. Çünkü bu vatan için en sevdikleri varlıklarını kaybettiler. En sevdikleri varlıkları bu vatanın bağrında yatıyor. Bizler de her zaman Batman Üniversitesi olarak her konuda elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Aydın, Batman Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı Kayalıklarda Can Pazarı! Ekipler, İkna Etmek İçin 1 Saat Dil Döktü

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:26:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]