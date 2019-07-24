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Batman Üniversitesi YKS adayları için tercih masası açtı

11 dakika önce

Batman Üniversitesi, Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YKS) giren adayları bilgilendirmeye yönelik merkez kampüste tercih masası açtı.

Batman Üniversitesi YKS adayları için tercih masası açtı, System.String[]
Batman Üniversitesi, Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YKS) giren adayları bilgilendirmeye yönelik merkez kampüste tercih masası açtı.

Batman Üniversitesi tarafından YKS'ye katılan ve tercihler hakkında bilgi almak isteyen adayların davet edildiği tercih masasında akademisyenler adayların sorduğu soruları cevaplandırarak Batman Üniversitesi hakkında bilgilendirme yapıyor. Merkez kampüste 08: 00 ile 18: 00 saatleri arasında tercih masası hizmeti verildiği açıklanırken, adaylara Batman Üniversitesi'nin öğrenci alımına açık bölüm ve programları hakkında tanıtım yapıldığı belirtildi. Yükseköğretime giriş sınavına katılan adaylara bilgilendirmeye yönelik açılan tercih masasının 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında adaylara hizmet vereceği belirtildi. - BATMAN
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Batman Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
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