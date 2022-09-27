"Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek - Son Dakika
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"Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek

27.09.2022 14:18
"Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek

Batman Üniversitesince, "Uluslararası Batman Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Batman Üniversitesince, "Uluslararası Batman Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Batman merkez kampüsünde düzenlenecek sempozyum, 28-30 eylül arasında yaklaşık 70 akademisyenin katılımıyla yapılacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 70 akademisyenin katılacağını söyledi.

Sempozyuma katılacak akademisyenlerin alanında uzman, Batman üzerine çalışmalar yapan kişiler olduğunu belirten Demir, "Batman'ı bu anlamda sadece ulusal değil uluslararası alanda, sadece akademide değil dijital platformların tüm aşamalarında tanıtmaya, Batmanlıları anlatmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sempozyum sonucunda elde edilecek veriler ile Batman'a gelecek turist sayısında ve Batman Üniversitesini tercih edecek öğrenci sayısında artış olacağına inandıklarını aktaran Demir, sempozyum ile Batman'ı her yönüyle tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir, "Batman'ı, gastronomisi, fikir insanları, coğrafyası, yeraltı zenginlikleri, yöresel ürünleri gibi çok geniş bir perspektifte, çok farklı alanlarda masaya yatıracak ve kadim toprakların modern şehri Batman'ı uluslararası platformlarda tanıtacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Uluslararası Batman Sempozyumu' düzenlenecek - Son Dakika

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