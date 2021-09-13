Batman Üniversitesinde akademik yılın ilk gününde öğrenciler ve üniversite personeline Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Batman Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Fen Edebiyat Fakültesi binasında, "Aşını ol çantanı kap" sloganıyla kurulan standa gelen personel ve üniversite öğrencilerine aşı yapıldı. Aşı yaptıranlara hijyen seti hediye edildi.

Stantta aşı olmak isteyen öğrenci, personel ve vatandaşlara 10 gün boyunca aşı hizmeti verileceği belirtildi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla üniversitede eğitim öğretimin başladığını söyledi.

"Sağlıklı bir eğitim ve öğretim için aşı kampanyası başlattık." diyen Sezgin, Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan aşı standında başta öğrenciler olmak üzere üniversite personeli ve vatandaşların aşı yaptırdığını belirtti.

Sezgin, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerisi ile hibrit eğitime geçtiklerini ifade ederek, "Yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 online olacak şekilde hibrit bir model uygulayacağız. Bu anlamda 1,5 seneden fazla öğrencilerimizden uzaktık. Onları gerçekten özledik. Kendilerini görmekten son derece mutlu olacağız. Eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Aşı uygulanan Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ercan Gördegir de ikinci doz aşısını bugün yaptırdığını belirtti.

Başta öğrenciler olmak üzere herkesi aşı olmaya davet eden Gördegir, toplumsal bağışıklık ve eğitimin kesintisiz devam etmesi için bunun önemli olduğunu bildirdi.

Aşı yaptıran öğrencilerden Eyüp Ahmet Başaran, yüz yüze eğitim öğretim görecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, vakti gelen ikinci doz aşısını üniversitede yaptırdığını aktardı.

Başaran, "Sonunda okulumuz açıldı. Okulun ilk günü aşımızı yaptık. Bu daha da anlamlı oldu. İkinci doz aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.