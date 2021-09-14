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Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

14.09.2021 16:17
Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı, System.String[]

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde dikimi gerçekleştirilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı akademik personeli Öğr. Gör. Esra Okudur öncülüğünde Isparta'nın Kuyucak Köyü'ne gönderilen öğrenciler ve üniversite personeli yaptıkları incelemelerin ardından Batı Raman Kampüsünde lavanta hasadını gerçekleştirdi.

Batman'da lavanta dikiminin ilimiz valiliği tarafından başlatıldığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak koronavirüsle mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına yaklaşık 40 dekar üzerinde lavanta bahçeleri oluşturduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte lavantanın yanı sıra bölge iklimine uygun farklı tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştireceklerini belirten Rektör Demir, bu yıl diktikleri lavantaların ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Lavantaları yerinde görmek için bir grup öğrenci ve üniversite personelini Isparta'ya gönderdiklerini dile getiren Prof. Dr. İdris Demir, Batı Raman Kampüsünde yaklaşık 50 bin lavanta fidanı dikimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının Batman Valiliğinin öncülüğünde 2018 yılından bu yana yürütülen bir çalışması olduğunu belirten Rektör Demir, "Batman Üniversitesi olarak ilimizde yürütülen çalışmanın bir parçası olmak bizler için sevindirici." dedi.?

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika


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