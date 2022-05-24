Batman Üniversitesinde Kariyer Sohbetleri programı düzenlendi

Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri programına katılan yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batı Raman Kampüsünde düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, Yıldız'ı üniversitede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve geliştiğini, Türkiye'nin çok önemli bir bölgede çok güçlü bir devlet olduğunu belirtti.

Yıldız, "Hiçbir şeyi ertelemeyin, keşkeleri minimize edin. Yapamadığınız bir şeye mazeretle geliyorsanız çözümüyle de gelin. Her şeyi başarabilir, çok emin bir şekilde en iyi yerlere gelebiliriz." dedi.

Özel sektörde 35 yıllık bir deneyime sahip olduğunu ancak önce ayakkabı boyacılığı yapan, simit satan, yokluğu çok iyi bilen biri olduğunu anlatan Yıldız, tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadığını ve hayata dört elle sarıldığını aktardı.