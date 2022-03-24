Batman Üniversitesinde Punto Sanatı Sergisinin Açılışı Yapıldı

Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akıllı tarafından hazırlanan ve 23 Mart 2022 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan serginin açılışına YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, ilimizin yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergideki eserler hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akıllı, sanatsal ve restorasyon dersleri içinde yapmış oldukları uygulamaları konu alan Minyatür Hat, Hat Kalem İşi, İkona, Dinsel Mimari Yapı, Tezhipli Hat, İslamik Motif ve Çiçek tasarımlardan oluşan "Punto Sanatı" sergisindeki eserlerin renkli kalemlerin kullanımıyla gölgeleme yapılarak oluşturulduğunu söyledi. Hata kabul etmeyen, sabır ve özveriyle yüzbinlerce noktanın vurulmasıyla ortaya çıkarılan çalışmaların geçmişten günümüze Anadolu Sanatları içinde yer alan Hristiyanlık ve İslam Sanatında ilk olduğunu vurgulayan Akıllı, bu uygulamaları yaptırma nedenlerinin Anadolu Sanatlarının yazılı, sözlü, görsel ve uygulamalı öğretisi içinde yer almasından dolayı olduğunu sözlerine ekledi.

Serginin gezilmesinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Koray Çal tarafından piyano dinletisi sunulmasıyla birlikte açılış sona erdi.