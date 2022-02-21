Batman Üniversitesi'nde Sağlık Turizmi Konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Batman Üniversitesi'nde Sağlık Turizmi Konferansı düzenlendi

Batman Üniversitesi'nde Sağlık Turizmi Konferansı düzenlendi

21.02.2022 13:35

Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 17 Şubat tarihinde Sağlık Turizmi isimli bir konferans düzenlendi.

Dr. Fuat Yalman tarafından Fen Edebiyat Fakültesinde verilen konferansa; Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Balcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Onur Gülbahar, akademik ve idari personel, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Enerjinin pilot üniversitesi misyonuyla hareket eden Batman Üniversitesi, bu misyonu her alanda yaşatmaya devam ediyor. Sağlık turizmi konusunda da enerji kaynaklarını kullanmayı amaçlayan Batman Üniversitesinde Dr. Fuat Yalman tarafından sağlık turizmine yönelik önemli bilgiler verildi. Yalman, "Sağlık Turisti ve Turistin Sağlığı Mevzuatı", "Sağlık Turizmi Aracı Kurumlarının Yetkinlikleri", "Sağlık Turizmi Taban Fiyat Uygulaması ve Sağlık Kuruluşlarının Katsayıları" ve "Sağlık Turizmi Devlet Destekleri ve Teşvikleri ve Yararlanma Şartları" konuları ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansta kısa bir konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, sağlık turizmini çok önemsediklerini, Batman Üniversitesi olarak kaynaklarımızı bu yönde de değerlendirmek istediklerini kaydetti. Batman Üniversitesinin insana değer katan her alanda çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını belirten Rektör Demir, verdikleri bilgilerden dolayı Dr. Fuat Yalman'a teşekkür etti.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Balcı tarafından Dr. Fuat Yalman'a plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Bültenler
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